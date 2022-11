Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 23:30 Uhr kam es in der Theodor-Heuss-Straße in Marbach am Neckar zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei noch Zeugen sucht. Im Rahmen eines Einsatzes parkte eine Rettungswagenbesatzung ihr Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Warnblinker am rechten Fahrbahnrand. Nachdem sie nach kurzer Zeit zu ihrem Rettungswagen zurückkehrten, stellten sie einen Schaden am Außenspiegel ihres Einsatzfahrzeugs fest. Mutmaßlich streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Einsatzfahrzeug und verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 500,00 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg nimmt unter Tel. 0711 6869-0 Zeugenhinweise entgegen.

