Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: alkoholisierter 34-Jähriger prallt gegen geparkten PKW

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, befand sich ein 34-Jähriger am Donnerstag gegen 23.00 Uhr nicht mehr in der Verfassung seinen Seat sicher durch die Bahnhofstraße in Herrenberg zu lenken. Der Mann fuhr wohl ohne Licht die Straße entlang und prallte im weiteren Verlauf gegen einen geparkten VW. Ein Zeuge beobachtete dies und alarmierte die Polizei. Während der Unfallaufnahme bemerkte die eingesetzte Beamtin und ihr Kollege Atemalkoholgeruch bei dem 34-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Sein Führerschein wurde anschließend beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

