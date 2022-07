Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: auch auf E-Scootern gilt Alkohol-Promillegrenze

Ludwigsburg (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr werden sich drei Personen verantworten müssen, die zwischen Samstag 23.25 Uhr und Sonntag 05.45 Uhr alkoholisiert im Ludwigsburger Stadtgebiet mit E-Scootern unterwegs waren. Auf insgesamt vier E-Scooter-Lenker wurden Polizeibeamte gegen 23.25 Uhr aufmerksam, da diese wohl recht zügig in der Marbacher Straße durch vorhandene Personengruppen hindurch fuhren. Bei einer anschließenden Kontrolle der Personen, wurde bei einem 26-Jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, so dass sich der Mann, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, einer Blutentnahme unterziehen musste. Zwei weiteren Männern, einem ebenfalls 26-Jährigen und einem 18-Jährigen, erging es ähnlich. Der zweite 26 Jahre alte Mann wurde gegen 02.45 Uhr in der Myliusstraße von Beamten kontrolliert und stand nach derzeitigen Ermittlungen während der Fahrt ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Bei ihm belief sich das Atemalkoholergebnis auf etwas mehr als ein Promille. Bei dem 18-Jährigen, der gegen 05.45 Uhr mit einem E-Scooter in der Marbacher Straße unterwegs war, wurde während der Kontrolle ebenfalls zunächst Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test verlief positiv. Auch er dürfte mit knapp über einem Promille am Straßenverkehr teilgenommen haben. Nachdem sich auch diese beiden Männer jeweils einer Blutentnahme unterzogen hatten, wurden ihre Fahrerlaubnisse beschlagnahmt.

Weitere Informationen zum Thema E-Scooter finden Sie hier: https://www.gib-acht-im-verkehr.de/ride-it-right/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell