Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Sachbeschädigungsserie durch Eierwürfe aufgeklärt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Anfang November 2021 und vergangenen Freitag (21.01.2022) registrierte der Polizeiposten Kirchheim an Neckar insgesamt acht Sachbeschädigungen durch Eierwürfe im Gemminger Weg in Bönnigheim. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden, der auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird. Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf drei Kinder, die möglicherweise etwas mit den Taten zu tun haben könnten. Am Dienstagabend befanden sich zwei Beamte des Polizeipostens Kirchheim am Neckar auf Streife, als sie auf einen elfjährigen Jungen trafen, auf den die Beschreibung eines der Kinder zutraf. Der Elfjährige gab zu, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Ein zehnjähriger Junge und ein zwölfjähriges Mädchen sollen ebenfalls mit von der Partie gewesen sein. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell