Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Container aufgebrochen und Baumaschinen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter Baumaschinen aus einem Baucontainer in der Wurmbergstraße in Sindelfingen. Um in das Innere des Baucontainers zu gelangen, knackten sie das Vorhängeschloss, mit dem der Container verschlossen worden war. Der Wert der sieben Maschinen der Marke Hilti, inklusive Zubehör, liegt bei rund 9.600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

