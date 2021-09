Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch gegen 07.30 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost ereignete, sucht die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg noch Zeugen. Ein noch unbekannter LKW-Fahrer wollte in Fahrtrichtung Singen vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Mutmaßlich übersah er hierbei den VW einer 27-Jährigen, die dort unterwegs war. Die Frau versuchte nun dem LKW auszuweichen und geriet hierbei auf die linke Spur, wo sie mit einem 56-jährigen Mercedes-Fahrer zusammenprallte. Der LKW-Lenker machte sich derweil aus dem Staub. An den PKW entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem LKW geben können, wenden sich unter Tel. 0711 6869-0 an die Polizei.

