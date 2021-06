Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfall mit Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag ereignete sich gegen 09:25 Uhr in der Bahnhofstraße in Bietigheim-Bissingen ein Unfall zwischen einem Linienbus und einem Mitsubishi. Der Linienbus hatte aufgrund der technischen Anforderung im Zufahrtsbereich des Bahnhofsplatzes grün bekommen und war gerade im Begriff abzubiegen, als ein 74-jähriger Mitsubishi-Lenker von Bissingen kommend auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof abbog und dabei den Linienbus streifte. Der 74-Jährige soll zuvor an der für ihn rot anzeigenden Ampel angehalten und dann losgefahren sein. Der Linienbus wurde an der Seite von der Front bis zum Heck beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr herrschte, bittet das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen etwaige Unfallzeugen sich unter Tel. 07142 405 0 zu melden.

