Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 5.000 Euro Sachschaden bei Einbruch

Ludwigsburg (ots)

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Einbruch in eine leerstehende Immobilie am Nikolaus-Lenau-Platz in Sindelfingen. Die Tat muss sich zwischen Donnerstag, 12:00 Uhr und Sonntag, 18:00 Uhr ereignet haben. Zeugen können sich unter Tel. 07031 697 0 an das Polizeirevier Sindelfingen wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell