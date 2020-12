Polizeipräsidium Ludwigsburg

Freiberg am Neckar: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsgefährdung

Am Freitag gegen 18.10 Uhr gingen beim Polizeipräsidium Ludwigsburg über Notruf mehrere Anrufe ein, dass auf der Bundesautobahn 81 ein blauer Seat mit HNer Zulassung in Fahrtrichtung Stuttgart durch seine auffällige Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer gefährden würde. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Seat zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim. Hierbei bedrängte und bremste er andere Autofahrer aus und verringerte seine Geschwindigkeit teilweise auf unter 50 km/h. Der Mitteiler folgte dem Seat bis zur Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd wo dieser die BAB 81 verließ, um dann jedoch sofort wieder in Richtung Heilbronn aufzufahren. Kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord konnte der Seat durch eine Streifenwagenbesatzung auf dem Standstreifen angehalten werden. Noch bevor die Beamten das Fahrzeug kontrollieren konnten setzte der Seat zurück und stieß gegen den Streifenwagen, so dass ein Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro entstand. Bei der Überprüfung des 81-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser krankheitsbedingt unter starkem Medikamenteneinfluss stand. Der 81-Jährige wurde daraufhin mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Seat wurde auf einem nahen gelegenen Parkplatz verschlossen abgestellt. Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart, Tel. 0711 6869230, zu melden.

