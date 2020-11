Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Marbach am Neckar; Unfallflucht in Ludwigsburg; Sachbeschädigung in Ludwigsburg; Fahrradbesitzer in Bietigheim-Bissingen gesucht

Ludwigsburg

Marbach am Neckar: Motorrollerfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Sonntag einen 70-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er am Sonntag gegen 15:50 Uhr in der Wielandstraße in Marbach am Neckar in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 35-jährige Hyundai-Lenkerin auf der Wielandstraße in Richtung der Ludwigsburger Straße unterwegs. Dort waren zu diesem Zeitpunkt am Straßenrand mehrere Fahrzeuge geparkt, an denen sie vorbeifuhr. Zeitgleich kam ihr der 70-jährige Mann auf einem Motorroller im Bereich einer Engstelle entgegen. Während die Autofahrerin anhielt, versuchte der Rollerfahrer noch nach rechts auszuweichen. Trotz der eingeleiteten Maßnahmen konnten beide Verkehrsteilnehmer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Rollerfahrer prallte gegen die linke Fahrzeugfront des Hyundai, stürzte in der Folge und erlitt schwere Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg-Oßweil: Autofahrerin geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, die am Sonntag gegen 16:15 Uhr in der Lange Straße in Ludwigsburg-Oßweil verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine noch unbekannte Autofahrerin streifte beim Vorbeifahren einen BMW, der zur genannten Zeit am Fahrbahnrand abgestellt war. Nachdem die Unbekannte den Heckbereich des geparkten Wagens gestreift hatte, fuhr sie davon und kümmerte sich nicht um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und konnte erkennen, dass es sich bei der Unbekannten mutmaßlich um eine ältere Dame handelt, die am Steuer eines grauen oder silbernen Kombi saß. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 entgegen.

Ludwigsburg-Nord: Vandalen mit Sprühdose im Parkhaus unterwegs

Mehrere Schriftzüge hinterließen Sprayer, die am Samstag zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr in der Heinkelstraße in Ludwigsburg-Nord ihr Unwesen trieben. Im Parkhaus (West) eines Einkaufszentrums hielten sich die Unbekannten in der Ebene 0 auf. Dort beschmierten sie diverse Wände sowie Stützpfeiler und richteten hierdurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Bietigheim-Bissingen: Jugendlicher zersticht Reifen

Am Sonntag gegen 18:40 Uhr konnte eine aufmerksame Zeugin in der Talstraße in Bietigheim im Eingangsbereich eines Supermarkts mehrere Jugendliche beobachten, die sich an den dortigen Fahrradständern aufhielten. Einer aus der Gruppe soll mit einem Messer den Reifen eines Fahrrads zerstochen haben. Aufgrund dieser Feststellung alarmierte die Zeugin umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der hinzugezogenen Beamten ist der Tatverdächtige zusammen mit seinen Begleitern in einen Linienbus eingestiegen. Die Beamten stoppten daraufhin den Bus und baten den 14-jährigen Tatverdächtigen, auf den eine angegebene Personenbeschreibung passte, sowie seine zwei Begleitpersonen auszusteigen. Im Bereich der Bushaltestelle erfolgte anschließend eine Personenkontrolle, in deren Verlauf der 14-Jährige durchsucht wurde. Hier gab der Jugendliche freiwillig das mutmaßliche Tatmesser samt Ersatzklingen heraus. Während die Personalien der beiden anderen Personen erhoben werden konnten, musste der 14-Jährige zur Identitätsfeststellung zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht werden. Dem 14-jährigen Tatverdächtigen, der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Bei dem beschädigten Fahrrad handelt sich um ein grünes Conway M-Sport 327. Der Besitzer des Rades ist derzeit noch unbekannt. Er wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden.

