Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Motorradfahrer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Motorradfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall auf der K 1001 zugezogen. Er war gegen 13:20 Uhr aus Richtung Ehningen kommend auf der Kreisstraße unterwegs und stieß im Kreuzungsbereich mit der Böblinger Straße mit einem bevorrechtigten Audi zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

