Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Altdorf; Unfallflucht in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Altdorf: Pkw zerkratzt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Porsche beschädigt, der zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 05:00 Uhr in der Schulstraße in Altdorf abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte die Heckklappe des Fahrzeugs und richtete hierbei einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

Renningen: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Nach einer Unfallflucht, die am Donnerstag in der Benzstraße in Renningen begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr stand ein Mercedes auf dem Parkplatz eines Discountermarktes. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen den geparkten Wagen, wodurch die Heckstoßstange beschädigt wurde. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Unter der Tel. 07152 605-0 nimmt das Polizeirevier Leonberg sachdienliche Hinweise zum Verursacher entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell