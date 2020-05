Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen mit vier beteiligten Fahrzeugen; Diebe werden in Weissach bei der Tat von Zeugen überrascht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Nach einer Vorfahrtsmissachtung ereignete sich in Sindelfingen in der Mahdentalstraße am Donnerstag gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Eine 33-Jährige kam mit ihrem Renault an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost von der Bundesautobahn 81 über die Abfahrt zur Mahdenstalstraße und wollte an der Einmündung nach links auf diese einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich einen 27-Jährigen in seinem BMW, der gerade auf der Mahdentalstraße in Richtung Sindelfinger Innenstadt unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der BMW durch die Wucht des Aufpralls linkseitig in den Gegenverkehr abgewiesen wurde. In der Folge stieß der BMW mit dem VW einer 21-Jährigen zusammen, die im Einmündungsbereich verkehrsbedingt stand. Dieser VW wiederum wurde durch den Zusammenstoß einige Meter nach hinten versetzt und prallte dann gegen den VW einer 27-Jährigen, die ebenfalls im Einmündungsbereich wartete. Bei den Zusammenstößen wurden der 27-Jährige und die 21-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 37.000 Euro geschätzt. Der Renault, der BMW und der VW der 21-Jährigen erlitten Totalschäden, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weissach: Zeugen überraschen Diebe bei der Tatausführung

In der Buchenstraße in Weissach versuchten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Freitag gegen 1:50 Uhr Wertsachen aus geparkten Pkw zu stehlen. Die Täter wurden allerdings von zwei Zeugen bei der Tat beobachtet und angesprochen. Die Männer flüchteten daraufhin. Den bisherigen Erkenntnissen nach konnten die Täter zwei Pkw öffnen, bei einem dritten Fahrzeug gelang es ihnen nicht. Aus den Fahrzeugen wurde augenscheinlich nichts entwendet. Die Täter werden als etwa 17 bis 21 Jahre, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und mit jugendlicher Statur, sowie mit schwarzer Kleidung und schwarzen Haaren, beschrieben. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07152 999100 an den Polizeiposten Rutesheim zu wenden.

