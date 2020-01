Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt

Ludwigsburg (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl, den zwei noch unbekannte Täter am Samstag in einem Einkaufsmarkt in der Jahnstraße in Waldenbuch verübten, sucht die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Zeugen. Die beiden Unbekannten betraten den Markt gegen 19.30 Uhr. Der Kleinere der beiden Unbekannten begab sich dann zur Kühltruhe und entnahm eine Packung Hamburgerbrötchen, die er in seine Jacke steckte. Dies wurde von der Ladendetektivin beobachtet. Die Detektivin behielt die beiden jungen Männer weiterhin im Auge und stellte fest, dass derselbe Täter im Bereich der Getränkedosen auch einen Energydrink einsteckte. Die Detektivin wartete hierauf im Kassenbereich gemeinsam mit dem Marktleiter und einer Kassiererin auf die beiden Tatverdächtigen. Als nun der Größere das Geschäft verlassen wollte, sprach die Detektivin den Mann an. Dieser stieß die Frau in ein Blumenregal und beide Täter flüchteten schließlich. Die Detektivin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Beute der Täter dürfte sich auf einen Gesamtwert von etwa drei Euro belaufen. Der kleinere Täter soll etwa 170 cm groß und circa 20 Jahre alt sein. Er wurde als eher schmal beschrieben und trug eine weite dunkle Hose. Darüber hinaus hatte er eine dunkelblaue Winterjacke an, über die er eine schwarze Daunenweste mit Kapuze gezogen hatte. Sein größerer Komplize dürfte etwa 180 cm groß und eher kräftig sein. Er wurde auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er hat dunkle, lockige Haare und einen Bart. Der Mann war bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke, schwarzen Hosen und einer dunklen Mütze. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07031/13-00 entgegen.

