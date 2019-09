POL-LB: Weil der Stadt: Mann entblößt sich vor Kindern;

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Mittwochmittag, gegen 13:10 Uhr, entblößte sich in Weil der Stadt ein 32-Jähriger vor zwei Jungen im Alter von 12 Jahren. Der Mann saß am Carlo-Schmidt-Platz auf einer Parkbank beim Durchgang zur Winkelgasse. Das entblößte Glied war für die Kinder deutlich zu sehen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden.

Nach einer Unfallflucht, die sich in der Königsberger Straße in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, noch Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stand ein VW auf einem öffentlichen Parkplatz, als ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den PKW touchierte und sich anschließend aus dem Staub machte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.500 Euro belaufen.

Ein 51-Jähriger randalierte am Mittwoch gegen 10:30 Uhr in Herrenberg wegen der Ausstellung eines vorläufigen Ausweises. Zunächst trat der Mann in einem Fotofachgeschäft in der Schulstraße auf und fuchtelte dort lautstark an einem Automaten herum. Die durch eine Mitarbeiterin verständigten Polizeibeamten sahen den Mann zunächst nur mit einem Fahrrad wegfahren, konnten ihn aber anschließend im Rathaus beim Bürgeramt wieder antreffen. Dort schrie der Mann eine Mitarbeiterin an, weil er sich einen vorläufigen Ausweis ausstellen lassen wollte. Die Polizeibeamten beruhigten den Mann, so dass ihm der gewünschte Ausweis ausgestellt werden konnte.

