Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Ost: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 05.30 Uhr und Freitag 07.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Täter in der Schwertstraße in Sindelfingen-Ost sein Unwesen getrieben. An einem abgestellten Ford Fiesta schlug der Unbekannte die Beifahrerscheibe ein und richtete hierbei einen Sachschaden von rund 500 Euro an. Anschließend suchte er vermutlich ohne Diebesgut das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

