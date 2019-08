Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen; Radfahrerin in Magstadt gesucht

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Vorfahrt missachtet

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 18.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 22.00 Uhr in Böblingen ereignete. Ein 52-Jähriger war mit einem Dodge Pick-up auf der Herrschaftsgartenstraße unterwegs und wollte in den Kreuzungsbereich zur Schafgasse einfahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit überfuhr der 52-Jährige eine Stoppstelle und stieß auf der Schafgasse mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 37 Jahre alten Mercedes-Lenker zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes abgewiesen und touchierte einen entgegenkommenden Mercedes Vito, an dessen Steuer ein 31-jähriger Mann saß. Der 37-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sein Mercedes und der Dodge Pick-up waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Magstadt: Polizei sucht Radfahrerin

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich eine 47-jährige Frau verantworten, die sich am Montagabend in Magstadt unter dem Einfluss von Alkohol ans Steuer eines Peugeot gesetzt hatte. Gegen 22.00 Uhr fiel zwei Zeugen auf der Weilemer Straße die Autofahrerin aufgrund ihrer Fahrweise auf. Die Frau fuhr sehr unsicher und ist mit ihrem Fahrzeug in den Begegnungsverkehr geraten. Zu diesem Zeitpunkt kam ihr eine bislang unbekannte Radfahrerin entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Peugeot zu vermeiden, musste die Radlerin auf den Bürgersteig ausweichen und vom Rad abspringen. Unterdessen fuhr die 47-Jährige weiter und kümmerte sich nicht um die Radfahrerin. Die beiden Zeugen folgten ihr und alarmierten die Polizei. In der Warmbronner Straße konnte der Peugeot schließlich gestoppt werden. Hinzugezogene Polizeibeamte stellten bei der Peugeot-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Nach einem Alkoholtest musste sie sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise gefährdet wurden. Insbesondere wird die bislang unbekannte Radfahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

