POL-LB: Ditzingen und Markgröningen: Unfallflucht; Murr: Pedelec-Lenker schwer verletzt

Ditzingen: Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der am Donnerstag zwischen 10.15 Uhr und 12.35 Uhr in der Gerlinger Straße in Ditzingen eine Unfallflucht verübte. Mutmaßlich touchierte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken einen VW, der neben ihm stand. Doch anstatt sich anschließend um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Markgröningen: Unfallflucht

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Mittwoch 23.15 Uhr und Donnerstag 10.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Kirche im Glockenweg in Markgröningen ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermtulich bei einem Parkvorgang gegen einen abgestellten Mini. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte anschließend kurzerhand.

Murr: Pedelec-Lenker schwer verletzt - Zeugen gesucht

Schwere Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Pedelec-Lenker, der am Freitag gegen 00.00 Uhr in der Steinheimer Straße in Murr in einen Unfall verwickelt war. Auf seiner Fahrt in Richtung der Murrer Ortsmitte habe ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den Zweiradfahrer, der mutmaßlich ohne Beleuchtung unterwegs war, überholt. Da der Unbekannte wohl nicht genug Abstand ließ, touchierte er den 58-Jährigen. In der Folge stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich schwer. Der Unbekannte soll sich anschließend davon gemacht haben. Ein weiterer unbekannter Fahrzeuglenker, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, habe nach dem Sturz kurz angehalten und sei dann ebenfalls weiter gefahren. Der 58-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest positiv verlief, musste sich der 58-Jährige im weiteren Verlauf einer Blutentnahme unterziehen. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, bittet Zeugen und insbesondere den Fahrzeuglenker, der sich im Gegenverkehr befand, sich zu melden.

