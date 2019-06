Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montag, 23.30 Uhr und Dienstag, 11.00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in einer Gaststätte in der Meimsheimer Straße sein Unwesen. Er gelangte über ein gekipptes Toilettenfenster in das Gebäude. Der Täter hatte es vermutlich auf Bargeld abgesehen, ging aber leer aus. Der angerichtete Sachschaden ist gering. Der Polizeiposten Bönnigheim bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07143/22414 zu melden.

