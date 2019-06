Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Spur der Verwüstung hinterlassen; Waldenbuch: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Spur der Verwüstung hinterlassen

Ein Sachschaden in vierstelliger Höhe hinterließen noch unbekannte Täter die zwischen Samstag 21.00 Uhr und Sonntag 08.20 Uhr im Bereich Böblingen-Hulb wüteten. Sie schlugen Scheiben eines Fitnessstudios, im Bereich der S-Bahn-Haltestelle, der angrenzenden Bushaltestelle sowie eines Car-Wash-Centers und des Gebäudes, in dem sich der TÜV befindet, ein. Außerdem beschädigten die Täter drei Mietfahrräder, die sich in einer Leihstation befanden. Zwei der Räder, die in Folge der Beschädigungen nicht mehr gesichert werden konnten, sowie eine Fahrzeug-Dachbox, die durch die Vandalen mutmaßlich als Tatmittel zum Einschlagen von Scheiben verwendet wurde und nicht zugeordnet werden konnte, hat die Polizei sichergestellt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Waldenbuch-Hasenhof: Unfall mit 20.000 Euro Sachschaden

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 13.15 Uhr in der Steinenbronner Straße im Stadtteil Hasenhof ereignete. Ein 90 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte von der Steinenbronner Straße kommend geradeaus in Richtung einer Reitsportanlage fahren. Eine 55-jährige Porsche-Lenkerin war zeitglich in der Lindenstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Steinenbronner Straße abbiegen. Vermutlich übersah sie den Skoda, holte zu weit aus und stieß in der Folge mit dem PKW zusammen. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell