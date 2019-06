Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfall zwischen Rollerfahrer und BMW; Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Markgrönigen-Unterriexingen: Unfall zwischen Rollerfahrer und BMW

Leichte Verletzungen erlitt ein 50 Jahre alter Rollerfahrer, der am Donnerstag gegen 15.50 Uhr in der Markgröninger Straße in Unterriexingen in einen Unfall verwickelt war. In der Markgröninger Straße hatte sich aufgrund der Engstelle ein Rückstau bis über die Einmündung der Enzstraße hinaus gebildet. Von der Enzstraße wollte ein 18 Jahre alter BMW-Lenker nach links Richtung Markgröningen abbiegen. Ein im Rückstau stehender Fahrzeuglenker wollte dem BMW-Fahrer nun das Abbiegen ermöglichen und winkte ihn heraus. In dem Moment als der 18-Jährige anfuhr, überholte der 50-jährige Rollerfahrer wohl die Autoschlange und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Rollerfahrer stürzte hierauf auf die Straße. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Vaihingen an der Enz: Unfallflucht

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 14.30 Uhr eine Unfallflucht in der Straße "Am Galgenfeld" in Vaihingen an der Enz beobachten konnten. Möglicherweise beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen am Straßenrand abgestellten VW und machte sich anschließend davon. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen.

