Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall in der Otto-Lilienthal-Straße; Leonberg: Vorfall in der Mollenbachstraße, Unbekannte laden Bauschutt auf fremdem Grundstück ab

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfall in der Otto-Lilienthal-Straße - LKW gesucht

Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 16.30 Uhr einen Unfall in der Otto-Lilienthal-Straße in Böblingen beobachtet haben. Eine 61 Jahre alte BMW-Fahrerin wollte von der Otto-Lilienthal-Straße nach links auf das Gelände eines Einkaufsmarkts abbiegen. Sie hatte sich hierzu auf dem Linksabbiegestreifen eingeordnet. Rechts neben ihr befand sich ein noch unbekannter LKW, der verkehrsbedingt auf der Fahrbahn halten musste. Mutmaßlich geriet die 61-Jährige im weiteren Verlauf etwas zu weit nach rechts und touchierte den LKW. Hierauf hielt sie auf der Straße an und unterhielt sich kurz mit dem betreffenden LKW-Lenker. Dieser überprüfte seinen LKW, habe dann angegeben, dass alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt in Richtung der Heinkelstraße fort. Als die Frau anschließend ihren BMW auf dem Parkplatz in Augenschein nahm, musste sie feststellen, dass ein größerer Sachschaden entstanden war, der auf etwa 7.000 Euro geschätzt wurde. Möglicherweise waren an dem LKW tschechische Kennzeichen angebracht.

Leonberg: Vorfall in der Mollenbachstraße - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in der Mollenbachstraße in Leonberg sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, Zeugen. Ein 34 Jahre alter Mercedes-Lenker soll zunächst wohl recht rasant auf den Gehweg vor ein Firmengelände gefahren sein, um dort kurz anzuhalten. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich drei Personen auf dem Gehweg. Ein 68-Jähriger, aus der Gruppe der Fußgänger, sei durch die Fahrweise des Mercedes-Lenkers gefährdet worden. Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum dem Vorfall, bittet die Polizei um Hinweise.

Leonberg: Unbekannte laden Bauschutt auf fremdem Grundstück ab

Das Polizeirevier Leonberg ermittelt derzeit gegen Unbekannte, die zwischen dem 20. Mai und dem 03. Juni illegal Bauschutt auf einem Grundstück südlich der Kreisstraße 1082 zwischen Rutesheim und Leonberg-Gartenstadt abgeladen haben. Das Grundstück wurde vor kurzem zur Verbesserung der Bodenqualität fachmännisch mit frischem Mutterboden veredelt. Die unbekannten Täter kippten nun zwei Ladungen Schutt, bestehend aus Rasenresten, Wurzelwerk und Betonteilen auf das Gelände. Die Kosten die für die fachgerechte Entfernung des Bauschutts entstehen, wurden auf rund 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des Schutts geben können, sich zu melden.

