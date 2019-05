Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Bargeld erbeutet

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 18.07 Uhr suchte ein bislang unbekannter Täter einen Verkaufsstand in der Liebigstraße in Höfingen auf. Er beugte sich wortlos über die Ladentheke und ergriff die, auf einem dahinter stehenden Tisch liegende Geldtasche mit Bargeld. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß. Der Täter wurde als männlich, circa 185 cm bis 190 cm groß mit athletischer Statur beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Maske mit ausgesparter Augenpartie, einem königsblauen Kapuzenpullover mit weißen Bändeln. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07031 13 00 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell