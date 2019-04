Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Oberriexingen: Tödlicher Unfall auf der K 1639

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam zwischen Oberriexingen und Sachsenheim eine 19-jährige Autofahrerin in ihrem Peugeot ins Schleudern, überschlug sich mehrfach und rutschte eine Böschung hinunter. Die Fahrerin konnte sich verletzt selbständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Ihr 24-jähriger Beifahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Während der Unfallaufnahme, welche bis zum jetzigen Zeitpunkt noch andauert, ist die Fahrbahn komplett gesperrt. An der Unfallstelle sind fünf Streifenwagen der Polizei, drei Rettungswagen, ein Notarzt und ein Notfallseelsorger im Einsatz. Die Feuerwhr ist mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort.

