Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall zwischen Darmsheim und Maichingen; Gäufelden: Flächenbrand im Wald

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfall zwischen Darmsheim und Maichingen

Leichte Verletzungen erlitt eine 44-jährige Autofahrerin, die am Montag gegen 18.00 Uhr auf der Kreisstraße 1004 auf Höhe der Anschlussstelle zur Bundesstraße 464 in einen Unfall verwickelt wurde. Die Frau, die einen Skoda fuhr, war in Richtung Maichingen unterwegs. Zeitgleich kam ihr ein gleichaltriger Peugeot-Fahrer entgegen, der im weiteren Verlauf nach links auf die B 464 abbiegen wollte. Der Mann übersah den Skoda mutmaßlich, bog nach links ab und nahm der 44-Jährigen die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Gäufelden-Öschelbronn: Flächenbrand im Wald

Auf einer Fläche von etwa 7000 Quadratmetern brannte gestern Nachmittag das Unterholz eines Waldgrundstücks westlich von Öschelbronn. Der Besitzer des Grundstücks bemerkte den Brand gegen 13.15 Uhr. Mutmaßlich entstand das Feuer, da bislang Unbekannte eine Grill- oder Feuerstelle im Wald angelegt und diese nicht richtig abgelöscht hatten. Die umliegenden Freiwilligen Feuerwehren befanden sich mit insgesamt elf Fahrzeugen und über 80 Wehrleuten im Einsatz. Gegen 15.00 Uhr konnte sie ihre Löscharbeiten beenden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen Hinweise zu melden.

