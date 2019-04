Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Weissach, Verkehrsunfall in Nufringen

Ludwigsburg (ots)

Weissach: Pfandflaschendieb erwischt

Einen Pfandflaschendieb haben Beamte des Polizeireviers Leonberg am Dienstagmorgen in Flacht gestellt. Die Polizisten trafen gegen 04:15 Uhr im Sandweg auf einen 51-Jährigen, der mit drei großen Müllsäcken bepackt war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann insgesamt 189 Pfandflaschen in den Säcken und in seiner Jacke transportierte, deren Wert sich auf einen geringen Betrag beläuft. Kurz darauf konnten die Polizeibeamten ermitteln, dass das Leergut aus einem nahegelegenen Supermarkt entwendet wurde. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

Nufringen: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 04:40 Uhr in der Ferdinand-Porsche-Straße gegenüber einer Tankstelle ereignet hat. Ein unbekannter LKW-Fahrer berührte vermutlich beim Rangieren den Sattelauflieger eines parkenden LKW und beschädigte dessen Stoßstange einschließlich der Beleuchtung. Der Fahrer versuchte das Blech wieder geradezubiegen und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern.

