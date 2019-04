POL-LB: Leonberg: zwei Paletten mit Außenputz gestohlen; Holzgerlingen: PKW beschädigt; Weil im Schönbuch: Auffahrunfall mit 28.000 Euro Sachschaden

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Leonberg: Zwei Paletten mit Außenputz gestohlen

Zwei ganze Paletten, die mit jeweils zwölf Eimern mit Außenputz beladen waren, wechselten zwischen Freitag 11.00 Uhr und Dienstag 08.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Leonberg auf illegale Weise den Besitzer. Bislang unbekannte Täter machten sich auf einer Baustelle zu schaffen und ließen die beiden Paletten kurzerhand mitgehen. Mutmaßlich wurden diese auf ein größeres Fahrzeug verladen und anschließend abtransportiert. Der Wert des Diebesguts liegt bei etwa 2.600 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Holzgerlingen: PKW beschädigt

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließen bislang unbekannte Täter, die am Montag zwischen 12.45 Uhr und 20.05 Uhr auf einem Parkplatz in der Eberhardstraße in Holzgerlingen ihr Unwesen trieben. Die Täter beschädigten einen dort geparkten Porsche. Die Scheibe der Fahrertür und die Heckscheibe weisen Risse auf. Der Heckspoiler wurde ebenfalls beschädigt. Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Weil im Schönbuch: Auffahrunfall mit 28.000 Euro Sachschaden

Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montag kurz nach 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 464 auf Höhe des Golfclubs Schönbuch ereignete. Ein 29 Jahre alter Peugeot-Fahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit, dass sich vor ihm ein Rückstau gebildet hatte, fuhr auf den Audi einer 38-Jährigen auf und schob diesen auf einen 39 Jahre alten Porsche-Fahrer. Alle drei PKW waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 38 Jahre alte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

