POL-LB: Böblingen: Unfall mit 28.000 Euro Sachschaden und Auto zerkratzt; Weil im Schönbuch: Unfall in der Gottlieb-Daimler-Straße

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfall mit 28.000 Euro Sachschaden

Drei Fahrzeuge waren am Montag gegen 22.00 Uhr an einem Unfall in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen beteiligt. Ein 36 Jahre alter Seat-Fahrer und ein 27-jähriger Transporter-Lenker standen nebeneinander an der rot zeigenden Ampel auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Sindelfingen. Von hinten fuhr ein 37 Jahre alter BMW-Fahrer heran, der vermutlich die rote Ampel und die beiden stehenden Fahrzeuge übersah. In der Folge versuchte er zwischen die beiden Stehenden auszuweichen, touchierte hierbei jedoch den Seat wie auch den Transporter seitlich. Der BMW und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro.

Böblingen: Auto zerkratzt

Eine unschöne Entdeckung musste der Fahrer eines BMW am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Freiburger Allee in Böblingen machen. Der BMW stand zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarkts. Während dessen zerkratzte ein noch unbekannter Täter die gesamte Beifahrerseite des PKW und es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Weil im Schönbuch: Unfall in der Gottlieb-Daimler-Straße

Mutmaßlich weil er zu schnell unterwegs war, war ein 18 Jahre alter BMW-Lenker am Montag kurz vor 23.00 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Weil im Schönbuch in einen Unfall verwickelt. Der junge Fahrer bog nach links in die Gottlieb-Daimler-Straße ab, wobei er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen vier Betonblöcke prallte, die angrenzend zu einem Firmengrundstück stehen. Der 18-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der BMW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

