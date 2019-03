POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Böblingen: Von der Sonne geblendet

Vermutlich weil er durch die Sonne geblendet wurde, wurde ein 39-Jähriger am Donnerstagmorgen in der Adlerstraße in einen Unfall verwickelt, bei dem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Kurz nach 07:30 Uhr saß der Mann am Steuer eines VW Golf und fuhr in Richtung Kranichweg. Er erkannte einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat zu spät, so dass er nicht mehr ausweichen konnte und ihn rammte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

