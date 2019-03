POL-LB: Ludwigsburg: alkoholisierter Mann pöbelt Passanten an ; Ludwigsburg: Sachbeschädigung an Kfz in Ludwigsburg - Zeugenaufruf - ; Mundelsheim: Unfallflucht

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: alkoholisierter Mann pöbelt Passanten an

Ein 24-jähriger Mann musste am Mittwochmittag von Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg in Gewahrsam genommen werden, da er Passanten anpöbelte und eine 40-jährige Frau beleidigte und körperlich angriff. Die 40-Jährige hatte zuvor dem schlafenden und bettelnden Mann Geld in seinen Becher geworfen, woraufhin dieser aufwachte. Er lief der Frau nach, beleidigte sie und trat zweimal gegen ihr Bein. Ein 32-jähriger Zeuge beobachtete die Situation und informierte die Polizei. Auch gegenüber den Beamten war der stark alkoholisierte 24-Jährige sehr aggressiv, weshalb er auf das Polizeirevier Ludwigsburg gebracht und in Gewahrsam genommen wurde.

Ludwigsburg: Sachbeschädigung an Kfz in Ludwigsburg - Zeugenaufruf -

Am Mittwoch wurden zwischen 08:00 Uhr und 14:15 Uhr in der Thouretallee in Ludwigsburg sechs Fahrzeuge von einem Unbekannten zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte er jeweils die Beifahrerseite der Fahrzeuge. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 6000,00 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel.: 07141/18-5353, zu melden.

Mundelsheim: Unfallflucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/405-0, sucht Zeugen, die am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 18:30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Heinrich-Hertz-Straße in Mundelsheim beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Straßenrand geparkten Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000,00 Euro, um den sich der Unbekannte nicht kümmerte und stattdessen seine Fahrt fortsetzte.

