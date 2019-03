Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfall beim Abbiegen

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall am Donnerstagmorgen in der Bahnhofstraße. Eine 38-Jährige war gegen 09:10 Uhr in einem Mazda in Richtung Bissingen unterwegs. Hinter ihr fuhr ein 50-Jähriger in einem Ford. Die Mazda-Fahrerin wollte nach rechts in eine Hofeinfahrt einbiegen und holte nach links aus, um dies in großem Bogen zu tun. Vermutlich ging der Ford-Fahrer davon aus, dass sie links abbiegen werde und überholte sie rechts. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

