Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Sachsenheim, Sachbeschädigung in Tamm

Ludwigsburg (ots)

Sachsenheim: Roller gestohlen

Im Schutz der Dunkelheit hat in der Brunnenstraße am Sonntagabend ein Dieb zugeschlagen und einen Motorroller entwendet. Der Roller der Marke Piaggio stand mehrere Stunden auf dem Gehweg abgestellt. Zwischen 21:00 und 22:00 Uhr wurde das rote Fahrzeug im Wert von etwa 3.000 Euro schließlich gestohlen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, in Verbindung.

Tamm: Randalierer unterwegs

Unbekannte Randalierer haben in der Nacht zum Sonntag entlang der Landesstraße 1133 einen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe angerichtet, indem sie mehrere Verkehrsschilder beschädigten und Leitpfosten abrissen. Eine abgerissene Ortstafel hinterließen sie auf einem Feldweg in Richtung Uracher Weg. Sie beschädigten zudem fünf Verkehrsschilder, zwei Leitpfosten und ein Stationierungszeichen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154/1313-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell