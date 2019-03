Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Böblingen: Überfälle auf Sportwettbüro scheinen aufgeklärt

Ludwigsburg (ots)

Die Überfälle auf ein Sportwettbüro in der Poststraße in Böblingen, die am 24. Januar (wir berichteten) und am 4. März verübt worden sind, scheinen aufgeklärt. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger sitzt seit Freitag letzter Woche in Untersuchungshaft. Der Verdacht fiel Anfang März auf einen 24-jährigen Mann, der das Sportwettbüro regelmäßig besuchte. Am Abend des 4. März gab dieser vor, vor dem Wettbüro ein verdächtiges Schriftstück gefunden zu haben. Es handelte sich um einen handgeschriebenen Erpresserbrief, der Forderungen nach dem im Wettbüro vorhandenen Bargeld und eine Bedrohung der Angestellten sowie einer weiteren Person beinhaltete. Die Angestellte, der er den Brief übergeben hatte, kam den Anweisungen, das gesamte Bargeld vor dem Gebäude abzulegen, jedoch nicht nach. Sie alarmierte die Polizei. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernahm die Ermittlungen, in deren Verlauf sich erhebliche Zweifel hinsichtlich der Aussage des 24-Jährigen ergaben. Darüber hinaus stellten die Beamten eine auffallende Ähnlichkeit der Handschrift des vermeintlichen Erpressers und der Handschrift des 24-Jährigen fest, weshalb auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Haftbefehl und ein Durchsuchungsbeschluss erlassen wurden. Die Wohnungsdurchsuchung beim Tatverdächtigen förderte weitere Beweismittel zu Tage, so dass der Mann schließlich den Polizisten gegenüber gestand, für den Überfall am 24. Januar und auch den Erpresserbrief verantwortlich zu sein. Vergangenen Freitag wurde der 24-jährige Deutsche dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, der den Haftbefehl wegen räuberischer Erpressung gegen den Tatverdächtigen in Vollzug setzte und den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

