Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sachbeschädigung auf Schulgelände; Möglingen: Audi zerkratzt; Unterriexingen: Unfallflucht bei der Festhalle

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Sachbeschädigung auf Schulgelände

Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte auf dem Gelände der Friedensschule in der gleichnamigen Straße ihr Unwesen getrieben. Sie beschmierten Fenster, waren Sitzbänke auf dem Pausenhof um, beschädigten ein Fußballtor und verklebten die Schlösser mehrerer Türen. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Möglingen: Audi zerkratzt

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter in der Nacht zum vergangenen Samstag an einem im Hölderlinweg abgestellten schwarzen Audi A6 Avant angerichtet hat. An dem auf einem privaten Stellplatz geparkten Wagen zerkratzte er Motorhaube und Heckklappe sowie die Türen der Beifahrerseite. Der Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, bittet um Hinweise.

Unterriexingen: Unfallflucht bei der Festhalle

Aus dem Staub gemacht hat sich ein unbekannter Fahrzeuglenker, nachdem er am Montag zwischen 17:00 und 20:00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Jahnhalle einen dort geparkten Mercedes angefahren und etwa 6.000 Euro Sachschaden angerichtet hatte. Möglicherweise wurde der Schaden entlang der gesamten linken Fahrzeugseite durch einen Anhänger verursacht. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, zu melden.

