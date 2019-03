Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Gartenhausaufbruch; Weil der Stadt: Scheibe eingeworfen; Leonberg: Feuer in Eingangsbereich

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Gartenhausaufbruch

Unbekannte Täter trieben im Zeitraum von Samstag 18.00 Uhr bis Sonntag 18.00 Uhr auf einem Gartengrundstück entlang der Kreisstraße 1010, rechtsseitig kurz vor der Autobahnbrücke in Richtung Gerlingen, ihr Unwesen. Sie durchtrennten den Maschendrahtzaun auf der Rückseite des Grundstücks und brachen anschließend in das Gartenhaus ein, indem sie die Türe gewaltsam öffneten. Die Täter stießen auf zwei Komplettradsätze, diverse Gerätschaften und Werkzeuge, die sie allesamt mitgehen ließen. Nach bisherigen Feststellungen wird der Wert des Diebesgutes auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Weil der Stadt: Scheibe eingeworfen

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die eine Sachbeschädigung in der Max-Caspar-Straße in Weil der Stadt beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein zwischen Samstag 16:00 Uhr und Sonntag 16:00 Uhr eine Scheibe des Johannes-Kepler-Gymnasiums ein. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es im Eingangsbereich eines Wohnhauses in der Steinstraße in Leonberg zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache entzündeten sich mehrere Pflanzen in Blumenkübeln, die sich direkt an der Hausfassade befanden. Der Rauch zog dabei ins Gebäude. Bevor die Feuerwehr Leonberg mit einem Aufgebot von fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften eintraf, hatten aufmerksame Nachbarn das Feuer gelöscht. Durch den Brand wurden keine Personen im Haus geschädigt. Der Sachschaden im Eingangsbereich wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

