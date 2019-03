Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Navigationsgeräte und Lenkräder entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Diebe trieben in der Nacht zum Montag in Ditzingen ihr Unwesen. Die Unbekannten hatten es auf insgesamt zehn BMW abgesehen, die in der Lessingstraße, in der Herrmann-Hesse-Straße, in der Knielstraße, in der Jahnstraße, in der Uhlandstraße, in der Gottfried-Keller-Straße, in der Ditzenbrunner Straße und in der Zollernstraße abgestellt waren. Während an einigen Fahrzeugen jeweils eine Seitenscheibe gewaltsam geöffnet wurde, ist die Vorgehensweise, wie die Täter in die übrigen Fahrzeuge gelangten, derzeit nicht bekannt. Aus dem Inneren der Autos entwendeten die Diebe vier fest eingebaute Navigationsgeräte und sechs Lenkräder. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.

