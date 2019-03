Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Einbruch in Firmenräume; Böblingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Einbruch in Firmenräume

In der Nacht zum Montag brachen bislang unbekannte Täter in die Räume einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße in Weil im Schönbuch ein. Über ein Fenster, das die Einbrecher aufhebelten, gelangte sie ins Innere. Anschließend durchsuchten sie nahezu alle Büros und diverse Schränke. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag und hinterließen einen Sachschaden, der auf etwa 2.000 Euro geschätzt wird. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, nimmt Hinweise entgegen.

Böblingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Sonntag 16.00 Uhr und Montag 07.45 Uhr im Lindenweg in Böblingen verübte, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, Zeugen. Der Unbekannte streifte den geparkten VW vermutlich beim Vorbeifahren. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt.

