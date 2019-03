Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Mitarbeiter eines Schnellrestaurants attackiert; Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Mitarbeiter eines Schnellrestaurants attackiert

Im Drive-in eines Schnellrestaurant in Vaihingen an der Enz in der Nähe der Bundestraße 10 kam es am Donnerstag gegen 19:13 Uhr zu Unstimmigkeiten zwischen einem Kunden und einem Mitarbeiter des Restaurants. Die beiden 41-jährigen Männer gerieten am Drive-in-Schalter aneinander. Der Kunde beließ es nicht bei verbalen Äußerungen, zog den Mitarbeiter über die Theke des Schalters und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Kunde meldete sich nach dem Vorfall selbst beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Schwieberdingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Ein 73-jähriger Motorradfahrer war am Donnerstag gegen 13:00 Uhr in Schwieberdingen auf der Landstraße 1140 unterwegs. Als ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer an der Kreuzung zur Landstraße 1141 vor ihm an der roten Ampel anhielt, fuhr er ihm seinem Motorrad vermutlich aus Unachtsamkeit auf. Durch den Aufprall wurden beide leicht verletzt, benötigten aber keine ärztliche Versorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 25.000 Euro.

