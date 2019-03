Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: BMW-Fahrer kommt von Straße ab; Korntal-Münchingen: nach Unfall in der Solitudeallee sucht Polizei Zeugen

Kornwestheim: BMW-Fahrer kommt von Straße ab

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.00 Uhr in der Villeneuvestraße in Kornwestheim ereignete. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet ein 87-jähriger BMW-Lenker auf seiner Fahrt von der Pflugfelder Straße kommend zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn. Als ihm schließlich ein Fahrzeug entgegen kam, wich er nach rechts aus, verwechselte mutmaßlich Brems- und Gaspedal und prallte gegen einen Baum, der auf einem Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn stand. Der Senior erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Korntal-Münchingen: nach Unfall in der Solitudeallee sucht Polizei Zeugen

Am Donnerstag kam es gegen 16.50 Uhr in der Solitudeallee in Korntal zu einem Unfall zwischen einem Fiat und einem Peugeot, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass eine 18 Jahre alte Fiat-Fahrerin, die zwei gleichaltrige Mitfahrerinnen an Bord hatte, in der Solitudeallee in Richtung Zuffenhauser Straße unterwegs war. In der Solitudeallee herrschte zu diesem Zeitpunkt stockender Verkehr. Eine 46 Jahre Peugeot-Lenkerin wollte derweil von der Apfelallee nach links in die Solitudeallee abbiegen. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich einen Transporter fuhr und sich ebenfalls in der Solitudeallee befand, hielt wohl die Einmündung der Apfelallee frei, um der Frau im Peugeot das Abbiegen zu ermöglichen. Im weiteren Verlauf stießen der Fiat und der Peugeot zusammen. Möglicherweise hatte die Fiat-Lenkerin zum Überholen der Fahrzeugschlange angesetzt, um die Linksabbiegespur in Richtung der Zuffenhauser Straße zu erreichen. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen des Unfalls und insbesondere den Verkehrsteilnehmer, der die Apfelallee frei hielt, sich zu melden.

