Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Modegeschäft; Bietigheim-Bissingen: Diebstahl aus Lkw

Ludwigsburg (ots)

Gerlingen: Einbruch in Modegeschäft

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Freitag 18:20 Uhr und Montag 09:55 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstür Zutritt in ein Modegeschäft in der Hauptstraße in Gerlingen. Dort durchsuchte er Schubladen und Schränke und entwendete einen kleineren Bargeldbetrag. Der Sachschaden an der Eingangstür beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gerlingen, Tel.: 07156/9449-0 zu melden.

Bietigheim-Bissingen: Diebstahl aus Lkw

Zwischen Donnerstag 19:35 Uhr und Montag 07:15Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter das Beifahrerfenster eines Lkw Renault Master ein, der am Fahrbahnrand der Schwarzwaldstraße in Bietigheim-Bissingen geparkt war. Anschließend verschaffte er sich Zutritt zum Laderaum und entwendete ein Navigationsgerät und sämtliche Werkzeugkisten mit Baumaschinen von noch unbekanntem Wert. Zudem schlitzte der Unbekannte den vorderen rechten Reifen des Fahrzeugs auf. Insgesamt richtete er einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel.: 07142/405-0 sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell