POL-LB: Weil der Stadt: Fahrradfahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs; Sindelfingen: Verkehrsunfall endet im Streit; Hildrizhausen: 26-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Weil der Stadt: Fahrradfahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

In der Nacht von Sonntag auf Montag wollte eine Streife des Polizeireviers Leonberg gegen 02:30 Uhr einen 37 Jahre alten Fahrradfahrer kontrollieren, der auf einem Weg parallel zur Landstraße 1182 in Richtung Weil der Stadt unterwegs war. Als die Streife ihn per Lautsprecher zum Halten aufforderte, winkte er nur ab und setzte seine Fahrt für nahezu einen Kilometer fort. Während dieser Strecke fiel den Beamten die unsichere Fahrweise des Mannes mit seinen ruckartigen Lenkbewegungen auf. In den sogenannten Kräutergärten bog plötzlich auf einen frisch eingesäten Acker, wo der Flüchtende in einen Bach hineinfuhr. Dort konnten die Polizeibeamten den Mann überwältigen und schließlich festnehmen. Nach einem positiven Drogentest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen.

Sindelfingen: Verkehrsunfall endet im Streit

Mit einem Streit und einem Sachschaden von etwa 1.600 Euro endete ein Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Sindelfingen. Ein 44 Jahre alter Mercedes-Benz-Fahrer bog gegen 16:30 Uhr von der Mahdentalstraße in den Vogelhainweg. Zeitgleich stand in der Einmündung zum Vogelhainweg eine 61-jährige VW-Fahrerin, die nach links auf die Mahdentalstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegen soll der 44-Jährige mit seinem Anhänger den VW dann gestreift haben. Hinsichtlich der Schuldfrage waren die Unfallbeteiligten unterschiedlicher Auffassung, so dass es nach dem Unfall zu wechselseitigen Beleidigungen kam. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer versuchte den Streit vor Ort zu schlichten. Er und mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Hildrizhausen: 26-Jähriger in Gewahrsam genommen

Ein 26 Jahre alter Mann befand sich am Sonntagnachmittag gegen 23:15 Uhr vor einer Gaststätte in der Herrenberger Straße in Hildrizhausen, nachdem er in demLokal gegenüber seinen Begleitern aggressiv geworden war. Die sechsköpfige Gruppe hatte den alkoholisierten Mann immer wieder von Handgreiflichkeiten abhalten müssen. Aufgrund dessen wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Beamten gegenüber trat der Mann aggressiv auf und zeigte starke Stimmungsschwankungen. Als der 26-Jährige dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommen wollte, musste er schließlich durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und mit einer Handschließe gefesselt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht beim Polizeirevier Böblingen verbringen.

