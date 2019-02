Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8/Leonberg: Auffahrunfall; Herrenberg: Baggerarm bleibt an Bahnbrücke hängen

Ludwigsburg (ots)

A8/Leonberg: Auffahrunfall

Vier Pkw waren am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr an einem Auffahrunfall auf der A8 München-Karlsruhe im Bereich der Überleitung zur A 81 am Dreieck Leonberg beteiligt. Alle Vier waren auf den zweiten der vier Fahrstreifen unterwegs. Nachdem die 30-jährige Fahrerin eines Mercedes aufgrund stockenden Verkehrs stark abbremsen musste, fuhr eine nachfolgende 39-jährige Frau mit ihrem BMW auf. Als ein dahinter fahrender 29-Jähriger daraufhin seinen VW ebenfalls stark abbremste, fuhr ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer auf ihn auf und schob den VW auf den BMW. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Leonberg war mit fünf Einsatzkräften am Unfallort, ausgelaufenen Kraftstoff abzubinden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Herrenberg: Baggerarm bleibt an Bahnbrücke hängen

Rund 90.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall an der Bahnbrücke in der Zeppelinstraße in Herrenberg. Gegen 16:45 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger in Richtung der Daimlerstraße unterwegs. An der Bahnbrücke blieb ein auf dem Anhänger transportierter Bagger mit dem Arm hängen und wurde dabei stark beschädigt. Durch umherfliegende Teile wurde auch ein entgegenkommender Pkw leicht in Mitleidenschaft gezogen. Zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs kam es infolge des Unfalls jedoch nicht.

