POL-LB: Vaihingen an der Enz: Exhibitionist belästigt zwei Mädchen; Sachsenheim: Einbrecher dringt über Fenster ein

Ludwigsburg (ots) - Vaihingen an der Enz: Exhibitionist belästigt zwei Mädchen

Das Kriminalkommissariat des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag in der Heilbronner Straße in Vaihingen an der Enz in exhibitionistischer Weise gegenüber zwei zehnjährigen Mädchen aufgetreten ist. Die Kinder waren gegen 13.50 Uhr zu Fuß zwischen der Ferdinand-Steinbeis-Realschule und der Griechischen Schule unterwegs. Währenddessen fuhr ihnen der Mann auf einem blauen Fahrrad entgegen. Die beiden Mädchen erkannten hierbei, dass die Radlerhose, die der Unbekannte trug, im Schritt mit einem Loch versehen war, aus welchem das Geschlechtsteil des Mannes heraus hing. Der Täter sprach die beiden Zehnjährigen an, die hierauf die Flucht ergriffen. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und trug dunkle Radbekleidung. Die Kriminalpolizei, Tel. 07141/18-9, bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich zu melden.

Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbrecher dringt über Fenster ein

Vermutlich über ein gekipptes Fenster gelangte ein bislang unbekannter Täter am Montag zwischen 09.00 Uhr und 11.50 Uhr in eine Wohnung in der Gutenbergstraße in Großsachsenheim. Der Einbrecher konnte das Fenster, wohl ohne einen Sachschaden zu verursachen öffnen, und stieg anschließend von der Terrasse in das Schlafzimmer ein. Diesen Raum durchsuchte er und machte sich dann, mutmaßlich ohne Diebesgut gemacht zu haben, wieder davon. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

