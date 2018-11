POL-LB: Sachbeschädigung in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg, Fahrzeugbrand in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg, Neckarweihingen: Graffitisprayer unterwegs

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro richteten Graffitisprayer am Wochenende in der Neckartalstraße an. Die Täter beschmierten großflächig eine Gebäudewand mit verschiedensten Schlagworten, Buchstaben und Zahlenfolgen in roter und schwarzer Farbe. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Neckarweihingen unter Tel. 07141/257017 entgegen.

Ludwigsburg: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Sachschaden von rund 31.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls zwischen zwei Mercedes am Sonntagabend auf der B 27. Ein 32-Jähriger hatte kurz nach 19:00 Uhr die Autobahn A 81 an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord verlassen und war nach rechts in Richtung Bietigheim-Bissingen gefahren. Links neben ihm fuhr ein 34-Jähriger. Kurz nach einer Rechtskurve wechselte der 32-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Vermutlich hatte er den Mercedes des 34-Jährigen übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der 34-Jährige zu weit nach links und streifte die Doppelleitplanke.

Ludwigsburg: Pkw-Brand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Sonntagabend in der Schwieberdinger Straße der BMW eines 35-Jährigen in Brand. Der Mann war gegen 22:45 Uhr stadteinwärts unterwegs, als seinem Nachfolger auffiel, dass der BMW im Frontbereich rauchte. Er machte den 35-Jährigen darauf aufmerksam, worauf dieser in der Hermann-Hagenmeyer-Straße anhielt und feststellen musste, dass es im Motorraum brannte. Kurz entschlossen löschte er die Flammen mit einem Feuerlöscher, den er aus einem dortigen Wohngebäude holte. Die Höhe des am Auto entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Feuerwehr Ludwigsburg war ebenfalls in zwei Fahrzeugen mit 12 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt.

