POL-LB: Diebstahl in Benningen

Ludwigsburg (ots) - Benningen am Neckar: Lkw aufgebrochen

Auf Werkzeuge hatte ein Dieb es abgesehen, der sich in der Nacht zum Dienstag an einem Lkw zu schaffen machte. Das Fahrzeug war in der Beihinger Straße, auf dem Parkplatz einer Sporthalle, abgestellt. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und ließ aus dem Innenraum Elektrowerkzeuge und Zubehör in dreistelligem Wert mitgehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

