POL-LB: Zwei Fahrzeugaufbrüche in Korntal-Münchingen, Wohnungseinbruch in Ditzingen und Fahrzeugaufbruch in Steinheim an der Murr-Höpfigheim

Ludwigsburg (ots) - Korntal-Münchingen: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

In der Zeit zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Samstag, 20.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Neuhaldenstraße geparkten BMW das Navigationssystem. Über den Wert des Geräts liegen noch keine Angaben vor. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Ebenso machten sich Unbekannte an einem weiteren BMW in der Waldstraße zu Schaffen. Aus diesem wurden das Navigationsgerät, der Tachometer sowie eine Musikanlage ausgebaut. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro beziffert.

Ditzingen: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 00.30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Ditzinger Norden ein. Dabei wurden Sammler- und Schmuckgegenstände entwendet. Zur Höhe des Diebesguts sowie zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Steinheim an der Murr - Höpfigheim: Geldbörse entwendet

In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr, und Samstag, 10.00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter aus einem im Christoph-Rohrer-Weg geparkten Mercedes-Benz eine Geldbörse mit diversen Dokumenten. Zum Wert des Diebesguts sowie zum Sachschaden am Fahrzeug liegen noch keine Angaben vor.

