POL-LB: Weil im Schönbuch: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Eine schwer verletzte 67 Jahre alte Radfahrerin forderte ein Unfall, der sich am Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Bundesstraße 464 im Bereich Weil im Schönbuch ereignete. Die 67-Jährige befuhr zunächst das sogenannte Franzensträßle und wollte im weiteren Verlauf die B 464 überqueren. Hierbei übersah sie wohl aus Unachtsamkeit eine 56 Jahre alte Mercedes-Lenkerin, die in Richtung Tübingen unterwegs war. Die Radlerin wurde in der Folge von dem PKW erfasst und auf die Motorhaube aufgeladen. Schließlich stürzte sie in den Grünstreifen neben dem Fahrbahnrand. Der Mercedes kam ebenfalls im Grünstreifen zum Stehen. Die 67-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme war die B 464 bis gegen 14.35 Uhr voll gesperrt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell