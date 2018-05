POL-BO: Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Herne (ots) - Eine Radfahrerin (62) hatte Dienstagabend (2.5.) in Herne-Holthausen offensichtlich keine Chance, als ein 46-Jähriger die Tür seines parkenden Pkw öffnete. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Gegen 19.50 Uhr fuhr die 62-jährige Hernerin mit einer Gruppe anderer Fahrradfahrer auf dem Radweg der Castroper Straße in Richtung Herne. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte ein 46-Jähriger aus seinem in Höhe der Hausnummer 387 geparkten Pkw aussteigen. Er öffnete für die Radfahrerin überraschend die Fahrertür, sodass diese dagegen fuhr und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Verursacher handelt es sich um einen EU-Bürger ohne Wohnsitz in Deutschland. Aus diesem Grund nahm die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bochum eine Sicherheitsleistung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Frank Lemanis

Telefon: 0234 909-1020

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell