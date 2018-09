POL-LB: Ludwigsburg: Unfall- Zeugen gesucht und falscher Polizeibeamter am Telefon - Senior wird Opfer eines Betrugs

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Unfall - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 17.20 Uhr ereignete sich in der Siegesstraße in Ludwigsburg ein Unfall zwischen einem Mercedes und einem Toyota. Vermutlich beim Rückwärtseinparken in eine Parklücke touchierte der Fahrer des Toyota den Mercedes einer 23-Jährigen Frau, die hinter ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um den genauen Unfallhergang abschließend klären zu können.

Ludwigsburg: falscher Polizeibeamter am Telefon - Senior wird Opfer eines Betrugs

Ein 81 Jahre alter Mann aus dem Wohngebiet Schlösslesfeld in Ludwigsburg wurde am Montag Opfer von Betrügern. Erneut bedienten sich die bislang unbekannten Täter einer bereits bekannten Masche. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus, die einem Straftäter eine Falle stellen wollen und hierzu die Unterstützung des Seniors benötigen würden. Besonders perfide war jedoch, dass zunächst eine angebliche Mitarbeiterin eines örtlichen Geldinstituts telefonisch Kontakt zu dem 81-Jährigen aufnahm. Sie kündigte den Anruf der Polizei an, nannte darüber hinaus den Namen des vermeintlichen Polizeibeamten und betonte die Zusammenarbeit zwischen der Bank und der Polizei. Als sich schließlich "Hauptkommissar Fuchs" meldete und den Senior anwies eine vierstellige Summe an ein bestimmtes Konto in einem anderen Bundesland zu überweisen, um dort den Täter beim Abheben der Summe dann festnehmen zu können, willigte der 81-Jährige ein. Ein dritter Anrufer "Herr Goldberg" teilte dem Opfer schließlich die Bankverbindung mit, worauf der Senior die Überweisung durchführte.

Hinweise Ihrer Polizei:

Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn auf dem Telefondisplay eine Rufnummer erscheint, die scheinbar mit der Telefonnummer einer Polizeidienststelle übereinstimmen oder wie eine Notrufnummer aussieht - diese Anzeige kommt durch technische Manipulation der Betrüger zustande, die tatsächlich von einem ganz anderen Anschluss anrufen.

Niemals rufen Polizeibeamte, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen bei Ihnen an und fragen Sie nach Ihren persönlichen Verhältnissen oder bestehendem Vermögen. Weder werden Ermittlungen mit Privatvermögen finanziert, noch sind ermittelnde Behörden auf die finanzielle Unterstützung von Privatpersonen angewiesen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände und überweisen Sie kein Geld.

