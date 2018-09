POL-LB: Bondorf: drei PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag trieben bislang unbekannte Täter in Bondorf ihr Unwesen und brachen drei Fahrzeuge auf. Vermutlich verübten die Unbekannten die erste Tat in der Speckgasse. Dort schlugen die Täter die hintere rechte Seitenscheibe eines VW ein. Dann zogen sie wohl weiter in die Eichenstraße. In diesem Fall zertrümmerten die Unbekannten die Beifahrerscheibe eines Smart. In der Schlehenstraße schlugen sie ein drittes Mal zu und beschädigten die Fahrerscheibe eines Peugeot. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen vernahmen gegen 02.00 Uhr in der Schlehenstraße zunächst einen Schlag und mehrere Stimmen. Als sie nachsahen, beobachteten sie zwei bis drei Personen, die dunkel gekleidet waren und in Richtung des Neubaugebiets Öschelbronner Weg davon rannten. Der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

